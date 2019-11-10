اختتام فعاليات اليوم العلمي حول مرض «اللشمانيا» في تاورغاء

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الأحد 10 نوفمبر 2019, 08:29 مساء
اليوم العلمي حول مرض اللشمانيا بمستشفى تاورغاء. (الإنترنت)

اختتم مستشفى تاورغاء العام، فاعليات اليوم العلمي لعلاج ومكافحة مرض اللشمانيا الجلدية الذي أشرفت عليه إدارة المستشفى، بمشاركة أطباء ومختصين من مختلف المدن الليبية، أمس السبت.

وقال مدير مستشفى تاورغاء العام الدكتور محمد الغويل في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الأحد، إن الحدث يعد الأول من نوعه الذي يجري تنظيمه منذ سنوات في تاورغاء، بإستضافة باحثين وأطباء ومختصين من مختلف المدن الليبية.

وأضاف الغويل أن الحدث أقيم تحت شعار «البحوث العلمية أساس الاستراتيجية الوطنية لعلاج مرض اللشمانيا»، بهدف نشر الوعي المجتمعي حول المرض الذي تفشّى في عدة مدن ومناطق، وإمكانية القضاء عليه بالطرق العلمية الصحيحة.

وأوضح الغويل، أن اليوم العلمي كان بمشاركة مدير إدارة الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور حسين غويلة وممثلين عن المركز، بحضور رئيس المجلس المحلي تاورغاء والعاملين بمستشفى تاورغاء العام، حيث جرت مناقشة ملف مرض الليشمانيا خلال اليوم العلمي وكيفية مكافحة المرض.

وفي سياق متصل قال مكتب الإعلام بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض عبر صفحته على «فيسبوك» إن اللجنة الفنية للتقييم والمتابعة بالبرنامج الوطني لمكافحة اللشمانيا في المركز، ناقشت مع رئيس المجلس المحلي تاورغاء وممثلي من مستشفى تاورغاء العام كيفية مكافحة المرض في البلدة.

وأعلنت اللجنة عن استعداد المركز الوطني لمكافحة الأمراض للعمل من أجل تأهيل وإعداد فرق محلية لتنفيذ برنامج المكافحة وفقا للإمكانيات المتاحة.

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