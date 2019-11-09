ميناء بنغازي يستقبل 12 ألف رأس أغنام و250 بقرة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 09 نوفمبر 2019, 09:24 مساء

استقبل ميناء بنغازي البحري، سفينة نقل المواشي (باسفيك) الوكيل الملاحي لشركة المسار للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها عدد 12000 رأس أغنام و250 رأس أبقار قادمة من إسبانيا، وفق بيان لهيئة الميناء اليوم.

وبحسب الناطق باسم إدارة ميناء بنغازي البحري، مفتاح الشهيبي، فمن المنتظر دخول سفينة نقل الحاويات (لينا أف) الخط الملاحي MSC الوكيل الملاحي لشركة ميتدرينيان للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 167حاوية محملة بكافة السلع والبضائع المتنوعة.

كما من المتوقع دخول السفينة (آي تي 27) الوكيل الملاحي لشركة الربان للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 10 آلاف طن من حبوب فول الصويا.

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