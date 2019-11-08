إدارة الصيدلة بـ«صحة الوفاق» توقف التعامل مع شركة أدوية إنجليزية إماراتية

طالبت إدارة الصيدلة بوزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني، بإيقاف التعامل مع شركة «تكسو فارما» الإنجليزية- الإماراتية، إلى حين انتهاء التحقيقات التي تجريها هيئة الرقابة الإدارية بعد التحفظ على جميع الشحنات الموردة منها.

وقالت وزارة الصحة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن كتاب مدير إدارة الصيدلة، خالد مهرج، أشار إلى ورود كتاب عن رئيس هيئة الرقابة الإدارية المكلف، سليمان محمد الشنطي، بشأن إيقاف التعامل مع الشركة المذكورة.

كما طالبت إدارة الصيدلة أيضا في تعميمها المؤرخ في 6 من نوفمبر الجاري كلا من رئيس جهاز الإمداد الطبي ومديري المستشفيات والمراكز التخصصية ومديري الخدمات الصحية بالمناطق ورئيس قسم القطاع الخاص ورئيس لجنة العطاء العام، بضرورة التحفظ على جميع الشحنات الموردة من الشركة.