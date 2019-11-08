افتتاح فرع «مكافحة الأمراض» في سوق الجمعة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 08 نوفمبر 2019, 08:48 صباحا
مدير مركز مكافحة الأمراض، بدر الدين بشير النجار، خلال افتتاحه فرع سوق الجمعة، 7 نوفمبر 2019، (بلدية سوق الجمعة)

افتتح المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع سوق الجمعة، بمقره في طريق الشط، وبذلك بعد جهود حثيثة بين المركز وبلدية سوق الجمعة، على مدى نحو 3 سنوات، من أجل إتمام المشروع.

وسيسهم الفرع في تحسين الخدمات الصحية بالبلدية بتقديمه لخدمات لم تكن متوفرة بها، إذ يضم: «عيادة السكري ومكافحة السمنة، عيادة الجلدية واللشمانيا، العيادة النفسية ومكافحة الإدمان، عيادة طب السفر وتطعيمات المسافرين، عيادة الكشف الطوعي والمشورة لمرضى الإيدز والتهاب الكبد، عيادة الأمراض الصحية والدرن مع توفر خدمات الأشعة، وعيادة الكشف المبكر عن سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم عند النساء»، حسب بيان بلدية سوق الجمعة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الخميس.

ويتركز عمل الفرع على تعزيز صحة المجتمع بمراقبة انتشار الأمراض السارية وغير السارية، واتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من انتشارها، والتوعية الصحية، كما يوفر دورات تدريبية للعاملين في القطاع الصحي بالبلدية.

أحد الأجهزة الطبية في الفرع
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