«داخلية الموقتة» تختتم دورة تدريبية لمأموري الضبط القضائي بهيئة البيئة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 06 نوفمبر 2019, 11:58 مساء
فعاليات الدورة التدريبية التخصصية لمأموري الضبط القضائي التابعين للهيئة العامة للبيئة, 7 نوفمبر 2019 (داخلية الموقتة)

اختتمت بالمدرسة الفنية بالإدارة العامة للتدريب الأربعاء، فعاليات الدورة التدريبية التخصصية لمأموري الضبط القضائي التابعين للهيئة العامة للبيئة، في إطار تعاون وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة، ممثلة بالإدارة العامة للتدريب مع الهيئة العامة للبيئة.

ووفق بيان لوزارة الداخلية، بلغ عدد المتدربين بالدورة 27 متدربا، تلقوا خلالها التدريب لمدة أسبوعين في الجوانب القانونية والإجرائية ذات العلاقة بحماية وتحسين البيئة.

دورة تدريبية تخصصية لمأموري الضبط القضائي بـ«البيئة»

واستهدفت الدورة تأهيل مأموري الضبط القضائي التابعين للهيئة العامة للبيئة، ورفع قدراتهم في مجال معرفة الاختصاص النوعي في شأن حماية وتحسين البيئة، وفق البيان.

كما استهدفت تعزيز قدرات المتدربين في مجال تحرير محاضر جمع الاستدلال ورفع كفاءتهم في مجال معرفة الضوابط الشكلية والإجرائية الواجبة لاستحقاقات طبيعة عملهم الخاصة بالتصدي لجرائم تلويث البيئة ومتابعتها وجمع الاستدلالات بشأنها.

 

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