«بالعلم نبنوها».. «مخيم طلابي» في طبرق

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الأحد 03 نوفمبر 2019, 10:58 صباحا
فعاليات مخيم بالعلم نبنوها في طبرق (الإنترنت)

اختتمت فعاليات المخيم العلمي «ساي فيست - SciFest Science Camp»، الذي استمر لمدة ستة أيام تحت شعار «بالعلم نبنوها» في مدينة طبرق، ونظمته مؤسسة بوادر بالتعاون مع جامعة طبرق والمجلس التسييري طبرق، برعاية «إيه بي سي كمباني».

وقال مدير المخيم صلاح الدين الكواش، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأحد، إن المخيم استهدف 20 طالبا وطالبة من المتفوقين في الصف الأول من المرحلة الثانوية، لافتا إلى أنه «الأول من نوعه في المدينة، ويهدف إلى خلق جيل واع مثقف مدرك بأهمية العلوم كلغة المستقبل».

وتضمن المخيم محاضرات تعريفية بعلوم «الهندسة والتكنولوجيا والفلك والفضاء والطب»، وكذا محاضرات حول طرق التعليم التفاعلي النشط والتجارب العملية. وأثنى الكواش على جهود أعضاء هيئة التدريس في سبيل مساعدة طلاب المخيم، كما أثنى على أولياء أمور الطلبة الذين دعموا وشجعوا أبناءهم.

فعاليات مخيم بالعلم نبنوها في طبرق (الإنترنت)
فعاليات مخيم بالعلم نبنوها في طبرق (الإنترنت)
فعاليات مخيم بالعلم نبنوها في طبرق (الإنترنت)
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