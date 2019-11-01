بلدية طرابلس: جمع 640 طن قمامة في أقل من 24 ساعة

جمع القمامة في طرابلس، 1 نوفمبر 2019 (البلدية)

أعلنت بلدية طرابلس المركز جمع 640 طنا من القمامة داخل المدينة، منذ فجر اليوم وحتى العاشرة مساء.

وقالت البلدية إنه جرى توزيع عدد من شاحنات جمع القمامة في مختلف شوارع طرابلس مطلع الفجر، على أن يستمر العمل مع فجر السبت، بداية من شارع الجمهورية مرورا بمختلف المناطق، وذلك حسب بيان نشرته البلدية عبر صفحتها على موقع «فيسبوك».

ولفت البيان إلى أن أعمال النظافة تشرف عليها البلدية، بالتنسيق مع شركة الخدمات والشركات المساندة.

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ومطلع أكتوبر، طالبت البلدية الأجهزة الأمنية برصد عمليات حرق القمامة في الشوارع، والتدخل لمنع تكرارها، مشددة على أنها «غير مقبولة»، وأعلنت في وقت سابق، أن كميات القمامة التي تم تجميعها خلال الأيام الأخيرة من شهر سبتمبر بلغت نحو 1300 طن.

كما قدم مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بدر الدين بشير النجار، توصيات المركز إلى المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق، حول كيفية التعامل مع ملف تكدس القمامة في العاصمة طرابلس، وذلك بعدما وجه في تصريح سابق رسالة تحذير إلى مسؤولي الدولة الليبية، بضرورة الإسراع في وضع إستراتيجيات وتنفيذ إجراءات عاجلة للتخلص من القمامة في شوارع العاصمة طرابلس للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وتعاني العاصمة طرابلس من أزمة «تكدس قمامة» كبيرة، وعقد في مطلع سبتمبر بمقر هيئة الرقابة الإدارية اجتماع موسع لمناقشة الأزمة والبحث عن حلول لها.