«مكافحة الأمراض» يقدم توصياته لـ«الرئاسي» بشأن ملف تكدس القمامة في طرابلس

مختصون في مجال البيئة يبحثون كيفية التعامل مع ملف تكدس القمامة في طرابلس, 2 أكتوبر 2019 (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)

قدم مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بدر الدين بشير النجار، توصيات المركز للمجلس الرئاسي بحكومة الوفاق، حول كيفية التعامل مع ملف تكدس القمامة في العاصمة طرابلس.

وأوضح النجار، خلال لقاء جمعه بعدد من المختصين في مجال البيئة بديوان مجلس الوزراء، الأضرار الصحية الناتجة عن تكدس القمامة في شوارع طرابلس.

وقدم للمختصين توصيات المركز الوطني لمكافحة الأمراض في كيفية التعامل مع هذا الملف، والحفاظ على صحة المجتمع وضمان سلامة الأمن الصحي للمواطنين.

كان مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض قد وجه في تصريح سابق رسالة تحذير إلى مسؤولي الدولة الليبية، بضرورة الإسراع في وضع استراتيجيات وتنفيذ إجراءات عاجلة للتخلص من القمامة في شوارع العاصمة طرابلس للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.