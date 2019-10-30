«أمن بنغازي» توجه تحذيرا بسبب الأمطار

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 30 أكتوبر 2019, 09:13 صباحا
مديرية أمن بنغازي، (الإنترنت: أرشيفية)

وجهت مديرية أمن بنغازي، تحذيرا إلى المواطنين بسبب الأمطار التي هطلت على المدينة أمس الثلاثاء، وفي الساعات الأولى من صباح اليوم.

ودعت المديرية السائقين على الطرق العامة إلى أخذ الحيطة والحذر، والتقيد بالسرعة القانونية، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتعرضت ليبيا خلال الأيام القليلة الماضية إلى موجة طقس صعبة، تضررت منها عدد من المدن في الشمال، فيوم الأحد الماضي نشر بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لمياه الأمطار وهي تغمر الطريق السريع في طرابلس، حيث أغلق كوبري مصحة الفردوس، وكوبري 11 يوليو، حسب ما ذكر شهود عيان.

وكان المركز الوطني للأرصاد الجوية حذر في النشرات الجوية الصادرة عنه خلال الأيام الماضية، من موجات الطقس البارد، وسقوط أمطار بنسب جيدة، وقد تكون غزيرة في بعض المناطق.

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