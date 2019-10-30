مركز الأمراض السارية: 13 إصابة بـ«اللشمانيا» في سرت

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 30 أكتوبر 2019, 12:14 صباحا
حالة مصابة باللشمانيا. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن فرع المركز الوطنى لمكافحة الأمراض السارية بسرت، الثلاثاء، تسجيل 13 حالة إصابة مؤكدة بمرض اللشمانيا بالمنطقة هذا الموسم، خاصة في منطقة وادى زمزم نتيجة انتشار المرض على مسافة أربعة كيلومترات.

وأشار مشرف عام عيادات مرض اللشمانيا (أبوقرين وزمزم والوشكة) بفرع المركز خالد عجاج في تصريح إلى «بوابة الوسط» إلى اكتشاف 11 إصابة في وادى زمزم، وإصابتين اثنتين في منطقة أبوقرين. ونوه إلى أن المصابين يتلقون العلاج في عيادات علاج اللشمانيا في المنطقتين، والذي جرى استلامة من المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

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وأرجع المسؤول انتشار هذا المرض في وادي زمزم إلى وجود وجود الخازن للمرض على مسافة 4 كيلومترات، وكذلك ذبابة الرمل الناقلة له. وتتوفر 3 عيادات مركزية لعلاج اللشمانيا في سرت وزمزم وأبوقرين، وفق المسؤول الطبي الذي أشار إلى اتخاد الإجراءات اللازمة لإعادة تنظيم عمل العيادات والاهتمام بالمرضى، وتسجيل كافة الحالات بسجلات منظمة، وإعداد ارشيف كامل عن الحالات المصابة وتوثيقها وابلاغ المركز عنها.

وسجلت سرت 55 إصابة مؤكدة باللشمانيا في سرت العام الماضى، وجميعها تماثلت للشفاء رغم تأخر الادوية والامصال من المركز الوطنى، وفق عجاج. وطالب مشرف عام عيادات مرض اللشمانيا في سرت كلًا من وزارة الصحة والمركز الوطني لمكافحة الامراض بتخصيص أطباء جلدية لهذة العيادات التي تفتقر لهذا التخصص، داعيا إلى الاسراع بتنظيم حملات لمكافحة مرض اللشمانيا بالمنطقة أسوة بالمناطق الأخرى، إذ أن آخر حملة توعوية جرى تنظيمها في العام 2008.

يذكر أن اللشمانيا هو أحد الأمراض المتوطنة منذ عشرات السنين في ليبيا ويوجد بنوعيه الجلدية واللشمانيا، وقدرت إحصائيات رسمية عدد المرضى في العقود الثلاثة الأخيرة بنحو 100 ألف إصابة، من بينها نحو 10 آلاف حالة سجلت السنة الماضية.

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