إصابة شاب في انفجار لغم أرضي ببنغازي

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | السبت 26 أكتوبر 2019, 09:44 مساء
مستشفى الجلاء للجراحة في بنغازي. ( أرشيفية: الإنترنت).

أُصيب شاب بشظايا لغم أرضي أثناء قيامه بأعمال نظافة خلف النادي الليبي بمنطقة الصابري في مدينة بنغازي شرق البلاد، اليوم السبت.

وقالت مسؤولة مكتب الإعلام بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث فاديا البرغثي، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن معتصم بالله محمد منصورالمعتصم (30 عامًا) أُصيب بشظايا لغم أرضي في الوجه واليد اليمنى، أثناء قيامه بأعمال نظافة بواسطة آلة (كاشيك) فانفجر به.

وأوضحت البرغثي، أنه تم إسعاف الشاب وقُدمت إليه الخدمات الصحية والرعاية اللازمة، وأن حالته الصحية مستقرة، إذ غادر المستشفى بعد علاجه.

ولقي عدد من المدنيين حتفهم وأُصيب آخرون جراء انفجار الألغام الأرضية التي زرعتها «التنظيمات الإرهابية» بمنطقتي الصابري ووسط البلاد في مدينة بنغازي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

البنتاغون يمنح «مايكروسوفت» عقدا ضخما بقيمة 10 مليارات دولار
دولى
فتح جدار برلين 9 نوفمبر 1989.. اليوم الذي غير وجه العالم
دولى
جريدة «الوسط»: وفد اقتصادي في واشنطن وآخر في روسيا
ليبيا
استقرار ليبيا في «مطبخ» الكونغرس الأميركي
ليبيا
فلول «داعش» الفارون من سورية شبح يفاقم الصراع الليبي
ليبيا
في ذكراها الـ75.. الأمم المتحدة تطلق حوارا مجتمعيا بمشاركة أكبر عدد من سكان ...
دولى
«بتكوين» تهوي إلى أدنى مستوى في 5 أشهر
اقتصاد
مبعوث واشنطن في سورية: فرار أكثر من مئة أسير بتنظيم «داعش» دون معرفة مصيرهم
دولى
تحقيقات بريطانية بشأن العثور على 39 جثة في شاحنة قادمة من بلغاريا
دولى
الدامجة لـ«بوابة الوسط»: استقلت وأنتظر الرد ولم أحصل على حقوقى.. أما الفشل ...
رياضة محلية
دبلوماسي أميركي يدلي بشهادة تعزز الشبهات ضد ترامب في قضية أوكرانيا
دولى
القضاء الأميركي يبدأ محاكمة غير مسبوقة لمجموعة «إكسون موبيل» النفطية
اقتصاد
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

سرعة مشيتك تكشف أمراضًا خطيرة