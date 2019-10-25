مؤسسة النفط تدعم مشروعات أثرية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 25 أكتوبر 2019, 08:49 صباحا
توقيع اتفاق بين مؤسسة النفط ومصلحة الآثار، 24 أكتوبر 2019، (صفحة المؤسسة على فيسبوك)

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط دعم عدد من المشروعات التي تندرج تحت شعار الحفاظ على التراث والآثار.

ووقعت إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة اتفاق مع مصلحة الآثار؛ لدعم مشروع الأرشيف المركزي للمصلحة، ومشروع تجهيز منظومة إلكترونية لمكتبة المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية، حسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الخميس.

ويتضمن المشروع صيانة وتجهيز المبنى المخصص للأرشيف، وتوفير وتركيب احتياجات التخزين والعرض للوثائق التاريخية، وكذلك إنشاء قسم لترميم الوثائق وتوفير وتركيب منظومات الأرشفة الإلكترونية ومنظومات السلامة والإطفاء والإنذار، وإنشاء منظومة أرشيف إلكترونية لمكتبة المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية.

حضر مراسم التوقيع مدير إدارة التنمية المستدامة، مختار عبد الدائم،، ورئيس مصلحة الآثار، الدكتور محمد فرج محمد، ومندوب ليبيا لدى اليونيسكو، الدكتور حافظ والدة، وعدد من المدراء بالمصلحة، ومن مركز الدراسات التاريخية.

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