إصابة سيدتين برصاص عشوائي في السلماني الغربي ببنغازي

مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث. (ارشيفية: الإنترنت)

استقبل مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في مدينة بنغازي، سيدتين بعد تعرضهما للإصابة برصاص عشوائي في منطقة السلماني الغربي بالمدينة.

وقالت مسؤولة مكتب الإعلام بالمستشفى، فاديا البرغثي لـ«بوابة الوسط» اليوم الخميس، إن المستشفى استقبل كلًّا من السيدة أمينة سالم عثمان (45 عامًا) مصابة بطلق ناري في اليد اليسرى، والسيدة خديجة مفتاح أقليب (50 عامًا) مصابة بشظايا طلق ناري في الوجه.

وأوضحت البرغثي فيي تصريح إلى «بوابة الوسط» أن السيدتين تعرضتا للإصابة جراء إطلاق رصاص عشوائي نتج عن مشاجرة أثناء مرورهن، مؤكدة أن حالتهما الصحية مستقرة بعد تلقيهما الخدمات الصحية والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفى.

وتعاني مدينة بنغازي كغيرها من المدن الليبية فوضى انتشار السلاح الذي عجزت الحكومات المتعاقبة عن جمعه منذ سقوط النظام السابق؛ مما أدى إلى سقوط مئات الضحايا في صفوف المدنيين بين قتيل وجريح.