ارتفاع الدولار في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 22 أكتوبر 2019, 01:28 مساء

ارتفع سعر صرف العملة الأميركية مقابل الدينار في السوق في السوق الموازية مقابل الدينار اليوم الثلاثاء.

وصعد الدولار  إلى 4.18 دينار مقابل 4.15 دينار أمس بفارق 3 قروش، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

في حين تراجع الجنيه الإسترليني إلى 5.13 دينار مقابل 5.15 دينار بفارق قرشين اثنين، في حين انخفض اليورو بفارق قرش واحد مسجلًا 4.55 دينار مقابل 4.56 دينار، الإثنين.

واستقرت الليرة التركية عند 0.72 دينار، في حين تراجع الدينار التونسي إلى 1.44 دينار ليبي مقابل 1.45 دينار ليبي أمس بفارق قرش واحد.

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