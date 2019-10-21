«تسييري شحات»: البناء العشوائي وراء غرق شوارع البلدية بمياه الأمطار

مسؤولي بلدية شحات يتفقدون أحد الشوراع التي غرقت جراء السيول. (الإنترنت)

أرجع المجلس التسييري لبلدية شحات، سبب غرق الشوارع في المدينة جراء الأمطار الغزيرة والسيول التي شهدتها المنطقة مساء أمس الأحد إلى انتشار ظاهرة «البناء العشوائي» في البلدية وفق تصريح للمكتب الإعلامي للبلدية اليوم الإثنين، ردا على الانتقادات الموجهة للمجلس التسييري عقب أزمة السيول التي شهدتها المنطقة.

وأوضح المكتب الإعلامي أن رئيس المجلس حسين بودرويشة وعضو المجلس عثمان الميار، وعدد من مسؤولي الجهات ذات العلاقة قاموا بزيارة ميدانية للمنازل المتضررة من مياه الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلدة يوم أمس.

وأضاف: «من خلال الزيارة اتضح أن أحد أهم الأسباب التي أدت لغرق هذه المنازل هو البناء العشوائي في مجاري السيول وفوق غرف تصريف الأمطار ورمي مخلفات البناء فيها مما أدى لتجمع المياه في أحياء وشوارع المدينة».

وأثنى المجلس التسييري على جهود شركة المياه والصرف الصحي ببلدية شحات وشبيبة الهلال الأحمر وجهاز الإسعاف والطوارئ وفوج كشاف شحات والجهات الأمنية بالبلدية والمواطنيين الخيرين على المجهودات المبذولة في احتواء الأزمة.

كان عضو المجلس التسييري لبلدية شحات، عثمان الميار، قد رفض الاتهامات بالإهمال التي وجهها مواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي للبلدية بعد هطول الأمطار الغزيرة التي تسببت في إغلاق أغلب الشوارع الرئيسية بالمدينة مساء اليوم الأحد.

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وقال الميار عبر حسابه الشخصي على موقع «فيسبوك»، إن «البلدية حاولت بمطالباتها المستمرة إلى رئاسة مجلس الوزراء حل كثير من المشاكل المتعلقة بالطرق والمشاريع كالصرف الصحي وتوصيلات المياه وصرف مياه الأمطار وصيانة عدد من العيادات والمدارس وغيرها».

وأضاف أنه «عقب الشروع في التنفيذ رأى مواطنون أن البلدية ليست مسؤولة عن هذه المشاريع وعندما تعثر بعضها قاموا بتحميل المجلس التسييري المسؤولية، لأننا نحن من طالبنا بها وسعينا بكل جهدنا لترى النور وتنفذ».

واعتبر الميار أن «هناك من يصطادون في الماء العكر وكأننا في دولة مستقرة فيها جميع مقومات النجاح من جهات ضبطية وميزانيات وخطط بعيدة وقصيرة الأمد».

ونشر العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر معاناة المواطنين في بلدية شحات جراء الأمطار الغزيرة التي تشهدها المدينة هذه الأثناء، محملين المجلس التسسيري مسؤولية تردي البنية التحتية والأوضاع في البلدية.

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وتسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها مدينة شحات بمنطقة الجبل الأخضر شرق البلاد، مساء أمس، في إغلاق أغلب شوارع المدينة الرئيسيّة. وقام جهاز الإسعاف والطوارئ بشحات بإجلاء عدد من الأسر العالقة في منازلهم التي غمرت مياه الأمطار الغزيرة.