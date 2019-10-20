الأمطار الغزيرة تغرق شوارع شحات وإجلاء أسر من منازل غمراتها المياه

البيضاء - بوابة الوسط: يزيد الحبل | الأحد 20 أكتوبر 2019, 08:30 مساء
الأمطار الغزيرة تغرق شوارع مدينة شحات. (الإنترنت)

تسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها مدينة شحات بمنطقة الجبل الأخضر شرق البلاد، مساء اليوم الأحد، في إغلاق أغلب شوارع المدينة الرئيسيّة.

وقام جهاز الإسعاف والطوارئ بشحات بإجلاء عدد من الأسر العالقة في منازلهم التي غمرت مياه الأمطار الغزيرة، فيما ناشد مسؤول بيوت الشباب بالمدينة الجهات المختصة التدخل الفوربي لكون المقر محاصر من المياه ولا يوجد سبيل للخروج لدى القاطنين.

ويسعى المتطوعين والدفاع المدني في هذه الأثناء إلى فتح ممرات للمركبات الآلية بالشوارع الرئيسيّة نتيجة انسداد أغلب غرف تصريف مياه الأمطار.

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