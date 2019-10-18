تكليف لجنة لإقامة بوابة أمنية للهلال النفطي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 18 أكتوبر 2019, 03:01 مساء

أعلنت الإدارة العامة للأمن المركزي تكليف لجنة للوقوف على احتياجات مكتب الأمن المركزي للهلال النفطي وإقامة بوابة أمنية به.

كما تتمثل مهمة اللجنة في صيانة مقر مكتب الأمن المركزي للهلال النفطي من المنطقة الممتـدة من الأربعين إلى العقيلة غربا، حسبما ذكرت الإدارة العامة للأمن المركزي عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

تشكيل اللجنة تم بناء على تعليمات مدير الإدارة العامة للأمن المركزي العقيد صلاح الخفيفي، وتتكون من مدير شؤون العامة والمالية العقيد ناصر الحداد ورئيس قسم المركبات العقيد طارق العبار.

وشدد الحداد في حديث مع مدير مكتب الهلال النفطي الرائد عبد الحميد الشيخي على أن هذه التجهيزات سيتم إنجازها في وقت قريب، من دون تحديد موعد معين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

اعتراف من البيت الأبيض يعزز موقف الساعين لعزل ترامب
دولى
حقوقيون بالأمم المتحدة يدعون مالطا لبذل المزيد من الجهد في قضية «غاليتزيا»
دولى
مقاتلات أميركية تدمر مركزا للعمليات شمال سورية بعد الانحساب منه
دولى
البزار للعناية بالبشرة المختلطة
أناقة وجمال
لودريان يحدد 7 أسس للخروج من الأزمة الليبية
ليبيا
حفتر لـ«سبوتنيك»: ندعم جهود سلامة وندعو لرفع حظر التسليح عن ليبيا
ليبيا
بعد غياب لعقود.. «باص المدينة» يعود لطرابلس بـ20 مسارا و35 حافلة كمرحلة أولى
ليبيا
موقع أميركي: غارات «أفريكوم» قضت على ثلث عناصر «داعش» في ليبيا
ليبيا
في مثل هذا اليوم رحل عنا الشيخ مصطفى عبد السلام التريكي
ثقافة وفن
توقعات «متشائمة جدا» من البنك الدولي.. الاقتصاد الليبي مقبل على «سنوات عجاف»
ليبيا
ضغوط على ترامب لقلب موازين القوى الدولية في ليبيا
ليبيا
«الوسط» تستطلع آراء سياسيين وأكاديميين حول مؤتمر برلين
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

حظر إعلانات المشروبات الغازية والعصائر في سنغافورة