مواطنون في بنغازي يتبرعون بقطعة أرض لبناء مدرسة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 17 أكتوبر 2019, 08:35 صباحا
لقاء رئيس المجلس التسييري بنغازي، الصقر بوجواري مع مواطنين من سيدي خليفة، 15 أكتوبر 2019، (بلدية بنغازي)

تبرع عدد من المواطنين في منطقة سيدي خليفة بمدينة بنغازي، بقطعة أرض، تبلغ مساحتها نصف هكتار؛ من أجل إنشاء مدرسة جديدة.

وقد أثنت بلدية بنغازي على مبادرة المواطنين، وقرر رئيس مجلسها التسييري، الصقر بوجواري، منحهم شهادات شكر وتقدير، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

جاء ذلك خلال لقاء بوجواري بممثلين عن سكان المنطقة، حيث ناقش معهم سبل تفعيل مشاريع المرافق العامة والخدمات فيها، معلنا اتخاذ إجراءات عاجلة لسد الاحتياجات الأساسية لمنطقة سيدي خليفة، ومنها توفير مضخات مياه للمنطقة، والعمل على رصف عدد من شوارعها، وتفعيل مشاريع الطرق السابقة، وتنفيذ مشروع الإنارة بالطريق الممتدة من جسر سيدى خليفة إلى البوابة الإلكترونية، إضافة إلى تركيب بعض المطبات في الطريق الرئيسي عند مدخل المنطقة.

وأشار البيان إلى خطة البلدية من أجل إنشاء فصول دراسية إضافية في سيدي خليفة، كما ستكلف دورية من الحرس البلدي بمراقبة موقع مكب القمامة السابق بالمنطقة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين الذين يلقون القمامة فيه.

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