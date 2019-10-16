مؤسسة النفط تشارك في حفل إنجاز تحديث الكهرباء بمنطقة خور أوقيدة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 16 أكتوبر 2019, 03:47 مساء
جانب من حفل إنجاز تحديث الكهرباء بمنطقة خور أوقيدة. (الإنترنت)

شاركت المؤسسة الوطنية للنفط في حفل منطقة خور أوقيدة، لمناسبة الانتهاء من إنجاز مشروع تحديث وتغذية التيار الكهربائي لإحياء المناطق الثلاث: «حي لاطيوش- حي دواس- حي بوجدارية»، الذي مولته المؤسسة بالتنسيق مع المجلس البلدي البريقة.

وحضر الاحتفال، الذي أقيم الأحد الماضي، النائب إدريس عبدالله، ورئيس قسم متابعة مشاريع التنمية المستدامة عن المنطقة الشرقية والوسطى بمؤسسة النفط، محمد الجهاني، وعميد بلدية البريقة، ناصر بوحبل، وعضو المجلس البلدي البريقة، إدريس عريش، ووكيل ديوان بلدية البريقة، محمد هدوار، ومدير مكتب المشروعات ببلدية البريقة، سعد بوخريم، ومدير إدارة الخدمات الصحية ببلدية البريقة، بوبكر بالقاسم، ورئيس مجلس حكماء وأعيان بلدي البريقة، العمدة فرج بووازنة، وعضو حكماء بلدي البريقة، الحاج عمران مخيون، وعدد من سكان المنطقة، وحضور إعلاميين من قناتي « 218» و«الوسط».

ورحب الحاج الساعدي لاطيوش نيابة عن سكان منطقة خور أوقيدة بالحضور، بعدها جرى تكريم مسؤولي مؤسسة النفط وبلدية البريقة من سكان خور أوقيدة، لجهودهم في إنجاح المشروع، حسب ما نشرت المؤسسة في بيان اليوم.

وكرم الأهالي أيضا النائب إدريس عبدالله بدرع الوفاء، لمواقفه المتميزة وما يبذله من أجل حل كل المختنقات التي تعاني منها بلديتا البريقة وإجدابيا.

من جهته قدم عميد بلدية البريقة، ناصر بوحبل، الشكر إلى سكان المنطقة على حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال، مثنيا على دور رئيس المؤسسة، المهندس مصطفى صنع الله، ومساهمته في تحقيق تنمية مستدامة، وذلك من خلال تمويل المؤسسة عددا من المشاريع في مناطق بلدية البريقة.

جانب من حفل إنجاز تحديث الكهرباء بمنطقة خور أوقيدة. (الإنترنت)
جانب من حفل إنجاز تحديث الكهرباء بمنطقة خور أوقيدة. (الإنترنت)
جانب من حفل إنجاز تحديث الكهرباء بمنطقة خور أوقيدة. (الإنترنت)
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