وليامز تبحث مع العيساوي إمكانية طرح صكوك لتحفيز النمو الاقتصادي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 15 أكتوبر 2019, 06:13 مساء
لقاء العيساوي ووليامز. (البعثة الأممية)

التقت نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم في ليبيا، للشؤون السياسية ستيفاني وليامز، اليوم الثلاثاء، المفوض بوزارة الاقتصاد في حكومة الوفاق الوطني علي العيساوي.

وقالت البعثة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن اللقاء تطرق «إلى الموازنة والإصلاحات الاقتصادية وخصوصا التعديلات المقترحة لسياسة الدعم وتنشيط قطاع الاستثمار والمشاريع التنموية في ليبيا عبر وسائل متعددة منها طرح صكوك مختصة لتحفيز النمو».

يشار إلى أن حكومة الوفاق الوطني شرعت في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي منذ أكتوبر 2018، لكنه واجه انتقادات من وزارة المالية بسبب عدم استكماله واقتصاره على فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي.

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