الكهرباء: عودة الوحدة الرابعة بمحطة الرويس للخدمة نهاية الشهر الجاري

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 13 أكتوبر 2019, 11:40 صباحا
محطة الرويس لتوليد الطاقة الكهربائية. (الشركة العامة للكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عودة الوحدة الرابعة بمحطة الرويس لتوليد الطاقة الكهربائية إلى الخدمة نهاية شهر أكتوبر الجاري.

وتبلغ قدرة الوحدة 165 ميغاوات، مما سيساهم في دعم الشبكة ومجابهة أحمال الذروة الشتوية، حسب الصفحة الرئيسة للشركة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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ونوهت الشركة إلى «فك المحول القديم الخاص بالوحدة الرابعة بالمحطة جهد 220 ك ف»، مشيرة إلى «العمل على تركيب محول جديد جهد 400 ك ف».

وفي يونيو الماضي، ومع استمرار ارتفاع درجات الحرارة وعدم استقرار الشبكة سُجِّل خروج الوحدة الخامسة في محطة الرويس من الخدمة.

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