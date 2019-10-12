«تسييري الكفرة» يوضح المعوقات التي تعرقل صيانة المطار

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 12 أكتوبر 2019, 12:20 مساء
من أعمال الصيانة في حقل الكفرة في مارس الماضي. (بلدية الكفرة)

أعلن المجلس التسييري لبلدية الكفرة المعوقات التي تعرقل صيانة مطار الكفرة الدولي، داعيا إلى «التنسيق وتوحيد الجهود لانتزاع حقوق الكفرة». 

وأشار في منشور عبر صفحته الرسمية، بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الجمعة إلى «قطع خطوات في عقد صالة المطار الموقع بين وزارة المواصلات واحدى الشركات الاجنبية». لكن المجلس نوه إلى أن «الشركة غادرت بعد الأحداث التي شهدتها الكفرة»، وقال «لا نعلم على وجه الدقة اين تقع مخازن هذه الشركة ومستودعاتها فهي مسؤولة عن حماية مخازنها وإمكانياتها سواء داخل الكفرة او خارجها».

بلدية الكفرة تقرر إجراء صيانة عاجلة لمهبط المطار

ولفت إلى «توقيع عقد مع شركة (البناء المتقدم) لإصلاح المهبط التي ماطلت كثيرا في إجراء الدراسات والايفاء بالاشتراطات المطلوبة، وطلبت أكثر من مهلة حتى مر عام كامل دون الشروع في التنفيذ كما تعثر تنفيذ مشروع توريد مضخات المياه». لكنه نبه إلى «التعاقد مباشرة بين هيئة المواصلات التابعة للحكومة الموقتة وشركة (مسار المعمار) لصيانة المهبط بقيمة 5 ملايين دينار والتوقيع مع محلات العيضة لتوريد 60 مضخة بقيمة 1.7 ملايين دينار وجرى توريدها فعلا».

وفي مارس الماضي، قررت بلدية الكفرة التكفل بإجراء صيانة عاجلة لمهبط مطار الكفرة، إذ تتكرر تحذيرات القائمين على المطار منذ العام الماضي من احتمال توقف الرحلات القادمة والمغادرة بسبب مشاكل في المهبط.

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