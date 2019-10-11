«تعليم الوفاق» تكلف فريقا بدراسة مشكلات معهد التقنية الزراعية في الغيران

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 11 أكتوبر 2019, 12:45 مساء
شعار وزارة التعليم في حكومة الوفاق، (الإنترنت: أرشيفية)

كلفت وزارة التعليم في حكومة الوفاق، فريقا متخصصا بدراسة وتحليل المشكلات والصعوبات التي تواجه المعهد العالي والمتوسط للتقنية الزراعية في منطقة الغيران بمدينة مصراتة.

وبحث وكيل الوزارة محمد أبو بكر، مع مدير المعهد، نوري البي، سبل معالجة تلك المشكلات، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

وأكد أبو بكر أن الوزارة ستناقش ما تناوله الاجتماع من مشكلات، وستعمل على تقديم الحلول المناسبة لمعالجتها؛ حتي يتمكن المعهد من مواصلة تقديم رسالته التعليمية والتدريبية في أفضل الظروف.

ويعتبر المعهد العالي والمتوسط للتقنية الزراعية بالغيران من المعاهد الرائدة في مجال التعليم التقني والفني الزراعي في ليبيا، إذ تأسس العام 1951، وخرج آلاف الزراعيين.

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