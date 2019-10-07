مقتل طبيب وإصابة مسعفين اثنين في قصف جوي على منطقة الطويشة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 07 أكتوبر 2019, 08:50 مساء
الطبيب سامر سليمان السباعي المقتول في قصف جوي على الطويشة, 7 أكتوبر 2017 (مركز الطب الميداني)

أعلن مركز الطب الميداني والدعم، عن مقتل طبيب وإصابة مسعفين اثنين، بجروح متوسطة نتيجة شظايا جراء قصف جوي على منطقة الطويشة.

وقال المركز في بيان اليوم، «ارتقى إلى درب قوافل شهداء العمل الإنساني الطبيب سامر سليمان السباعي»، لافتا إلى «إصابة مسعف تابع لفرقة دعم المستشفيات الميدانية بمنطقة الطويشة، كما أصيب مسعف تابع للمستشفى الميداني الزهراء، بجروح متوسطة نتيجة شظايا جراء قصف جوي».

بالصور.. الإسعاف: إصابة 6 أشخاص في قصف على نادي الفروسية بجنزور أغلبهم أطفال

وكان جهاز الإسعاف والطوارئ، أعلن أمس عن إصابة 6 حالات في قصف جوي على نادي الفروسية بجنزور، أغلبهم أطفال.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بوتين يحتفل بعيد ميلاده في غابات سيبيريا
دولى
شبان عراقيون يلتفون على «قطع الإنترنت» لإيصال صوت الاحتجاج
عربى
كاركاتير حليم - اليوم العالمي للمعلم
كاريكاتير
4 انتصارات لليبيا في دولية الشطرنج بمصر
رياضة محلية
بعد رفض «فيسبوك»..ضغوط أميركية على عمالقة التكنولوجيا لكشف الرسائل المشفرة
اقتصاد
مكافأة أميركية بـ5 ملايين دولار للقبض على زعيم «داعش» في الصحراء الكبرى
دولى
«ستراتفور»: ثلاث عواقب محتملة إذا توقفت صادرات النفط الليبي
ليبيا
أول تعليق من وزير الداخلية على جريمة قتل رشيد البكوش
ليبيا
ارتفاع الولادات القيصرية في المصحات الخاصة بنسبة 90%
ليبيا
إيطاليا تدعو إلى تحرك دبلوماسي كبير لتحقيق الاستقرار في ليبيا
ليبيا
سوق سوداء لـ«الفيزا» تستقبل العام الدراسي الجديد
ليبيا
جريدة «الوسط»: تصعيد عسكري يستبق مؤتمر برلين
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: مغربية تبهر لجنة تحكيم «ذا فويس» من فوق كرسي متحرك