انتشال جثة مجهولة الهوية قرب مقر الشركة الصينية شرق بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأحد 06 أكتوبر 2019, 05:14 مساء
الجثل التي جرى انتشالها قرب مقر الشركة الصينية شرق بني وليد. (الإنترنت)

أعلنت جمعية السلام للأعمال الخيرية في بني وليد، أن مكتب انتشال الجثث التابع لها انتشل مساء أمس الجمعة جثة مجهولة الهوية من طريق منطقة فدراج قرب مقر الشركة الصينية شرق مدينة بني وليد.

وقال عضو جمعية السلام للأعمال الخيرية في بني وليد، حاتم التويجر لـ«بوابة الوسط» إن الجثة جرى انتشالها بحضور مسؤولين من مديرية الأمن والنيابة العامة إثر ورود بلاغ عنها من قبل أحد المواطنين.

وأوضح التويجر أن الجثة جرى نقلها وتسليمها إلى مستشفى بني وليد العام الذي قام بحفظها في ثلاجة حفظ الموتى بدار الرحمة بالمستشفى، مرجحا أن تعود الجثة لمهاجر غير شرعي من الجنسية الأفريقية.

يشار إلى أن جثث المهاجرين غير الشرعيين يعثر عليها بشكل شبه يومي في طريق النهر الصناعي، الذي يمر وسط بني وليد، ويسلكه المهربون وتجار البشر.

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