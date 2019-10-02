إطلاق الحملة العربية الموحدة الرابعة لمكافحة سرطان الثدي في سبها

حفل تدشين الحملة العربية الموحدة الرابعة لمكافحة سطان الثدي بسبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)

شهد مركز اللغات في سبها، اليوم الأربعاء، تدشين الحملة العربية الموحدة الرابعة لمكافحة مرض سرطان الثدي بحضور عدد من النشطاء والمهتمين بالشأن الطبي.

وقال رئيس اللجنة التحضرية للحملة بمدينة سبها أحمد قليوان لـ«بوابة الوسط» إن الحملة تهدف إلى تسليط الضوء على مرض سرطان الثدي، وتوعية المجتمع النسوي بهذا المرض وخطورته.

وأصافت الدكتورة غالية ادم طبيبة أورام وعضو مشارك فى الحملة لـ«بوابة الوسط» أن الحملة سيتخللها إلقاء محاضرات توعية حول المرض والتعريف بطرق انتشاره وأسبابه وطريقة علاجه وخطوات الفحص الذاتي كما تتضمن الحملة كشف وتحويل الحالات إن وجدت العلاج.

يشار إلى أن ليبيا تشارك لأول مرة فى الحملة العربية الموحدة الرابعة لمكافحة مرض سرطان الثدي.