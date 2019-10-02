بعد ظهور إصابات في مزارع السلطان.. «السوسة الحمراء» تهدد نخيل سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأربعاء 02 أكتوبر 2019, 03:50 مساء
الفريق الفني بعد معاينته موقع إصابات السوسة الحمراء بمزارع النخيل. (الإنترنت)

أكد مدير مكتب الإعلام والعلاقات ببلدية سرت محمد الإميل، أن فرقا فنية تعاين مزارع النخيل في منطقة سلطان شرق سرت بعد الاشتباه بإصابة إثنتي عشرة نخلة بآفة «سوسة النخيل الحمراء».

وذكر الإميل، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن فريق فني من المركز الوطني للوقاية والحجر الزراعي التابع لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية قام بمهمة عمل ميدانية وعاين الموقع المشتبه بوجود سوسة النخيل.

وكان مدير مكتب الخدمات الزراعية سرت نوري الفقي في استقبال الفرق الفني وعبد السلام العباني مدير الشؤون الادارية والمالية بالقطاع وعدد من المهندسين والمرشدين الزراعيين بالقطاع.

وسلم الفريق عددا من المصائد الخاصة بسوسة النخيل والاتفاق على تكليف فرق فنية تتولى معاينة المزارع وإعداد تقارير عن أي أصابات محتملة.

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