«مالية الوفاق» تناقش الميزانيات المقترحة لـ7 جامعات للعام 2020

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 29 سبتمبر 2019, 08:09 مساء
جانب من اجتماع اللجنة الدائمة بوزارة المالية. (الإنترنت)

واصلت اللجنة المالية الدائمة بوزارة المالية في حكومة الوفاق، عقد اجتماعاتها مع الجهات الممولة من الخزانة العامة؛ لمناقشة مشروع مقترح الميزانية للعام 2020.

وذكرت الوزارة في بيان نشرته عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، اليوم الأحد، أن «اللجنة ناقشت موزانات جامعة سرت مركز الطاقات المتجددة، وجامعة زليتن الأسمرية وجامعة المرقب وجامعة محمد بن علي وجامعة نالوت وجامعة غريان وجامعة مصراتة».

وخصصت ميزانية العام 2019، 3 مليارات و517 مليون و880 ألف دينار لوزارة الصحة بحكومة الوفاق، منها نحو 223 مليون دينار للمستشفيات العامة والمركزية والإيوائية، و102 مليون للمراكز العلاجية، و22 مليون للمختبرات الطبية، و57 مليون للمستشفيات والمراكز التخصصية، ونحو 180 مليون دينار للمستشفيات القروية.

وفي 28 أغسطس الماضي عقدت اللجنة أول اجتماع برئاسة الوزير فرج بومطاري لوضع الرؤية الخاصة بالميزانية للعام 2020، التي ترتكز على «ترشيد الإنفاق الاستهلاكي، والتوجه بقدر أكبر لنمط ميزانية تنموية للمساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد الكلي، وفتح أبواب جديدة لسوق العمل لاستيعاب معدلات البطالة».

جانب من اجتماع اللجنة الدائمة بوزارة المالية. (الإنترنت)
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