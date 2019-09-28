وزيرة داخلية إيطاليا ترغب في زيارة طرابلس لـ«زيادة التعاون الأمني»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 28 سبتمبر 2019, 01:03 مساء
لقاء أحمد معيتيق وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشيانا لامورجيزي، 27 سبتمبر 2019 (الإنترنت)

التقى النائب بالمجلس الرئاسي بحكومة الوفاق، أحمد عمر معيتيق، وزيرة الداخلية الإيطالية، لوتشيانا لامورجيزي، التي أبدت رغبتها في زيارة العاصمة طرابلس «لزيادة حجم التعاون الأمني بين البلدين».

وتناول اللقاء الذي شهدته العاصمة الايطالية روما، أمس الجمعة «الوضع في ليبيا وتداعيات العدوان غير المبرر على العاصمة طرابلس وملف الهجرة غير الشرعية واستمرار التعاون بين البلدين، وضرورة دعم البلديات التي تعاني من تدفق المهاجرين عليها»، حسب تغريدة نشرها معيتيق عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

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ووفق بيان لمركز المعلومات والتوثيق التابع لديوان رئاسة وزراء حكومة الوفاق، أكدت الوزيرة موقف بلادها من «العدوان غير المبرر على طرابلس» ونددت باستهدافه المدنيين وسط العاصمة.

ونقل البيان إشارة معيتيق إلى ضرورة «دعم البلديات التي تعاني تدفق المهاجرين عليها ومراكز الإيواء التابعة لوزارة الداخلية»، وتأكيد لامورجيزي «استمرار التعاون مع الجانب الليبي في ملف الهجرة غير الشرعية للحد منها».

وأبدت الوزيرة الإيطالية رغبتها في زيارة العاصمة طرابلس «لزيادة حجم التعاون الأمني بين البلدين الصديقين من أجل دعم الاستقرار في ليبيا»، حسب البيان.

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