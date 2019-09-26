معيتيق يشارك في المنتدى الاقتصادي الليبي الألماني ببرلين

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 26 سبتمبر 2019, 03:12 مساء
المنتدى الاقتصادي الليبي الألماني ببرلين

شارك النائب بالمجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني، أحمد عمر معيتيق، اليوم الخميس، في الجلسة الثانية للمنتدى الاقتصادي الليبي الألماني، بالعاصمة الألمانية برلين.

وشهدت العاصمة التونسية في مارس الماضي، انطلاق فعاليات الجلسة الأولى من «الملتقي الاقتصادي الليبي -الألماني»، بمشاركة عدد من المؤسسات والشركات الليبية والألمانية.

وخلال كلمته بالجلسة الافتتاحية، أعرب معيتيق عن سعادته لحضور المنتدى «في وقت تمر فيه ليبيا بظروف استثنائية، التي تدعونا إلى تكثيف الجهود لتنشيط ما تم الاتفاق عليه في الجلسة الأولى، للبدء في تنفيذ عدد من المشروعات المتعاقد عليها لقطاعات مهمة، منها الكهرباء والتعليم، والصحة، والمياه»، حسب بيان لإدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء.

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وافتتح عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان الألماني، مارك هانيتمان، المنتدي الذي بدأت أعماله، صباح اليوم، في برلين، بحضور ممثلين عن المؤسسات السيادية في ليبيا وألمانيا، بالإضافة إلى عدد كبير من الشركات الكبرى الليبية والألمانية، معربا عن أمله في أن تكون هذه الجلسة دفعة أخرى للمؤسسات المعنية لزيادة وتيرة التعاون وتنشيطه.

وخلال الجلسة، جرى تقييم توصيات الجلسة الأولى التي عقدت في تونس، مارس الماضي، كما تبادل ممثلو مختلف الشركات الحديث عن البرامج والمشروعات المزمع تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

المنتدى الاقتصادي الليبي الألماني ببرلين
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