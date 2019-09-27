«أفريكوم» تعلن مقتل 17 عنصرًا من تنظيم «داعش» في غارة جنوب غرب ليبيا

أعلنت القيادة الأميركية الأفريقية «أفريكوم»، أنها شنت غارة جوية استهدفت إرهابيي «داعش» في جنوب غرب ليبيا، بالتنسيق مع حكومة الوفاق، مما أسفر عن مقتل 17 إرهابيًّا.

وقال مدير الاستخبارات في القيادة الأميركية الأفريقية، الأدميرال البحري هايدي بيرغ، إن «الحملة المستمرة ضد داعش في ليبيا، تُظهر أن القيادة الأميركية الأفريقية تستهدف، بإصرار، الشبكات الإرهابية التي تسعى إلى إيذاء الليبيين الأبرياء»، مضيفًا: «سنواصل ملاحقة عناصر داعش في ليبيا والإرهابيين الآخرين في المنطقة، وحرمانهم من الملاذ الآمن ومن التنسيق والتخطيط للعمليات الإرهابية في ليبيا».

«أفريكوم» تعلن مقتل 11 عنصرًا من «داعش» في غارة جديدة بمحيط مرزق

وشدد على أن «الأفريكوم»، تواصل دعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى استقرار الوضع السياسي في ليبيا «من أجل الحفاظ على تركيزنا المشترك لشل المنظمات الإرهابية التي تهدد الاستقرار الإقليمي».

«أفريكوم» تعلن مقتل 8 عناصر من «داعش» في غارة جوية نفذتها بمحيط مرزق

وكانت «الأفريكوم» أعلنت مقتل 19 عنصرًا من «داعش» في غارتين منفصلتين لها خلال الأيام الماضية، في محيط مدينة مرزق.