«أفريكوم» تعلن مقتل 17 عنصرًا من تنظيم «داعش» في غارة جنوب غرب ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 27 سبتمبر 2019, 05:23 مساء

أعلنت القيادة الأميركية الأفريقية «أفريكوم»، أنها شنت غارة جوية استهدفت إرهابيي «داعش» في جنوب غرب ليبيا، بالتنسيق مع حكومة الوفاق، مما أسفر عن مقتل 17 إرهابيًّا.

وقال مدير الاستخبارات في القيادة الأميركية الأفريقية، الأدميرال البحري هايدي بيرغ، إن «الحملة المستمرة ضد داعش في ليبيا، تُظهر أن القيادة الأميركية الأفريقية تستهدف، بإصرار، الشبكات الإرهابية التي تسعى إلى إيذاء الليبيين الأبرياء»، مضيفًا: «سنواصل ملاحقة عناصر داعش في ليبيا والإرهابيين الآخرين في المنطقة، وحرمانهم من الملاذ الآمن ومن التنسيق والتخطيط للعمليات الإرهابية في ليبيا».

«أفريكوم» تعلن مقتل 11 عنصرًا من «داعش» في غارة جديدة بمحيط مرزق

وشدد على أن «الأفريكوم»، تواصل دعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى استقرار الوضع السياسي في ليبيا «من أجل الحفاظ على تركيزنا المشترك لشل المنظمات الإرهابية التي تهدد الاستقرار الإقليمي».

«أفريكوم» تعلن مقتل 8 عناصر من «داعش» في غارة جوية نفذتها بمحيط مرزق

وكانت «الأفريكوم» أعلنت مقتل 19 عنصرًا من «داعش» في غارتين منفصلتين لها خلال الأيام الماضية، في محيط مدينة مرزق.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مفاجأة.. التأشيرات تحرم منتخب الكرة المصغرة من المشاركة في «مونديال أستراليا»
رياضة محلية
دي مايو يؤكد نية العمل المشترك مع فرنسا لحل سياسي للأزمة الليبية
ليبيا
السفير الأميركي: لا تزال هناك فجوة كبيرة بين الأطراف لتحسين شفافية وفاعلية ...
ليبيا
رسالة من «رايتس ووتش» لفرنسا: العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان جزء من تسوية ...
ليبيا
تقرير فرنسي: الصين تعرض أسلحة «لا مثيل لها» في الذكرى الـ70 لقيام نظامها
دولى
الأمم المتحدة: التغيرات المناخية قد تجعل بعض الدول غير صالحة للعيش فيها
دولى
جني أرباح وراء انخفاض الذهب لكنه يظل مدعوما بمساءلة ترامب
اقتصاد
نيران صديقة داخل المؤسسة الوطنية للنفط و«جلوبال بلاتس» تحذر من تقلبات بالإنتاج
ليبيا
نادر كارة: اتحاد الكرة الحالي غير قادر على قيادة الكرة الليبية
رياضة محلية
الكوني يروي «طفولة الزمن شيخوخة العدم» في أحدث إصداراته الأدبية
ثقافة وفن
ترامب: أستحق جائزة نوبل السلام «لكنهم لا يعطونها بنزاهة»
دولى
ميسي يُتوج بأفضل لاعب في العالم
رياضة عالمية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

السعودية ستصدر تأشيرات سياحية للمرة الأولى في تاريخها