تراجع الدولار وارتفاع اليورو في السوق الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 سبتمبر 2019, 03:09 مساء

تراجع سعر صرف الدولار الأميركي في السوق الرسمية مقابل الدينار الليبي، في حين صعد اليورو والجنيه الإسترليني اليوم الأربعاء.

وتراجع سعر صرف العملة الأميركية إلى 1.4117 دينار مقابل 1.4126 د‫ينار بفارق 0.0009 دينار، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

لكن اليورو ارتفع إلى 1.5526 د‫ينار مقابل 1.5521 أمس بفارق 0.0005 دينار، كما صعد الاسترليني إلى 1.7599 دينار مقارنة بـ 1.7566 د‫ينار، بفارق 0.0033 دينار.

وارتفع الين الياباني إلى 1.32 مقابل 1.31 دينار الذي سجله أمس، في مقابل هبوط اليوان الصيني إلى 0.1984 دينار مقابل 0.1986 د‫ينار أمس بفارق 0.0002 دينار.

وفي دول الجوار، استقر سعر صرف الدينار التونسي عند 0.4934 د‫ينار ليبي، أما الدينار الجزائري فتراجع إلى 0.117 د‫ينار مقابل سعر 0.118 د‫ينار ليبي الذي سجله أمس.

هبط الريال السعودي إلى 0.3763 دينار مقابل 0.3766 دينار أمس بفارق 0.0003 دينار، كذلك هبط الدرهم الإماراتي إلى 0.3844 دينار مقابل 0.3846 دينار بفارق 0.0002 دينار. وسجلت الليرة التركية انخفاضا بفارق 0.0008 دينار، مسجلة 0.2477 د‫ينار مقابل 0.2485 د‫ينار أمس.

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