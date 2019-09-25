السراج لـ«موغريني»: استئناف المسار السياسي يجب أن يقوم على قواعد جديدة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 سبتمبر 2019, 10:17 صباحا
جانب من لقاء السراج وموغريني في نيويورك. (صفحة مجلس الوزراء بحكومة الوفاق عبر فيسبوك)

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، أمس الثلاثاء، مع فريدريكا موغريني، الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية، في نيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحضور وزير الخارجية، محمد سيالة، وسفير ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي، حافظ قدور.

وذكرت إدارة التواصل والإعلام برئاسة المجلس في بيان اليوم الأربعاء، أن «الاجتماع تناول تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث اتفق الجانبان على أهمية وجود موقف أوروبي موحد تجاه الأزمة الليبية».

وقالت موغريني إن «الجهود الأوروبية تنصب في اتجاه عودة المسار السياسي»، مؤكدة «رفض الاتحاد الأوروبي الهجمات التي تطال المدنيين وأي خرق لقرار مجلس الأمن بحظر الأسلحة»، حسب ما جاء في البيان.

غسان سلامة «يقدم إحاطة» لوزراء الخارجية في الاتحاد الأوروبي

من جانبه، جدد السراج «تأكيد استمرار مقاومة الاعتداء على العاصمة طرابلس وضواحيها، إلى أن يتم دحر المعتدين»، مؤكدا أنه «لا تراجع عن هدف بناء الدولة المدنية الديمقراطية، وأن استئناف المسار السياسي يجب أن يقوم على قواعد جديدة، ووفق آليات تأخذ في الاعتبار المعطيات التي أفرزها العدوان على طرابلس».

من جهة أخرى، تناول الاجتماع عددا من ملفات التعاون المشترك ومن بينها ملف الهجرة غير الشرعية.

وفي كلمته بمنتدى كونكورديا الدولي في نيويورك، أبدى السراج تمسكه بالمبادرة التي طرحها شهر يونيو الماضي لحل الأزمة الراهنة، منتقدا عدم تعامل الأمم المتحدة بحزم مع المعرقلين تنفيذ الاتفاق السياسي.

السراج يعلن تمسكه بمبادرته لحل الأزمة

وقال السراج، في كلمة أمام منتدى «لن نتنازل عن مبادئنا في إيجاد حلول سلمية، تضمن بناء دولة مدنية ديمقراطية، لا تعيد إنتاج الحكم الشمولي». منتقدا الأمم المتحدة (ممثل المجتمع الدولي)، لـ«عدم التعامل بحزم مع المعرقلين تنفيذ الاتفاق السياسي، وبما شجع على استمرارهم في التعنت، والاستهتار بالقرارات الدولية».

السراج يصافح موغريني في نيويورك.
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نادر كارة: اتحاد الكرة الحالي غير قادر على قيادة الكرة الليبية
رياضة محلية
الكوني يروي «طفولة الزمن شيخوخة العدم» في أحدث إصداراته الأدبية
ثقافة وفن
ترامب: أستحق جائزة نوبل السلام «لكنهم لا يعطونها بنزاهة»
دولى
ميسي يُتوج بأفضل لاعب في العالم
رياضة عالمية
كاركاتير حليم - المسار الديمقراطي في ليبيا
كاريكاتير
الحاجة أم الاختراع.. يمني يحول حافلات جامعية دمرتها الحرب إلى صهاريج مياه
عربى
بعد 178 عاما.. رائدة السياحة «توماس كوك» تشهر إفلاسها وتعيد 600 ألف سائح لبلادهم
اقتصاد
لودريان: اجتماع فرنسي - إيطالي حول ليبيا في الأمم المتحدة الخميس المقبل
ليبيا
لجنة إعادة استقرار بنغازي تعتمد 113 مليون دينار لتنفيذ 99 مشروعا لصالح المدينة
ليبيا
تحديث: 5 دول غربية وتركيا والإمارات تدعم وحدة واستقلالية المؤسسة الوطنية للنفط
ليبيا
غويتريس: الحرب في سورية وليبيا واليمن لا يفوز بها أحد.. الجميع خاسر
ليبيا
كاركاتير خيري - مساعدات خارجية للشعب الليبي!
كاريكاتير
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فرنسا توقف «تجربة فظيعة» على مصابي باركسون وألزهايمر