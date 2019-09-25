غسان سلامة «يقدم إحاطة» لوزراء الخارجية في الاتحاد الأوروبي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 سبتمبر 2019, 02:10 صباحا

قدم المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة «إحاطة حول  الوضع في ليبيا» لوزراء الخارجية في الاتحاد الأوروبي.

وقالت البعثة الأممية عبر حسابها بـ«تويتر» ليل الثلاثاء إن «وزراء الخارجية في الاتحاد الأوروبي اجتماعاً لمناقشة الأزمة الليبية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، وحضر الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة الاجتماع بناء على دعوة منهم».

ولفتت البعثة الأممية إلى أن الاتحاد الأوروبي «عبر عن دعمه لعمل الممثل الخاص غسان سلامة».

يذكر أن وزير الخارجيّة الفرنسي جان-إيف لودريان، أعلن الأحد الماضي، أنّه سيترأس مع نظيره الإيطالي اجتماعا مخصّصا لليبيا في الأمم المتّحدة الخميس المقبل، بهدف الدّفع نحو تنظيم مؤتمر دولي لإخراج البلاد من الأزمة الراهنة.

لودريان: اجتماع فرنسي - إيطالي حول ليبيا في الأمم المتحدة الخميس المقبل

وقال لودريان في مؤتمر صحفي عشية انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة إن «الهدف هو الانخراط في عملية سياسية. لن يكون هناك حل عسكري في ليبيا»، حسب ما ذكرت «فرانس برس».

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