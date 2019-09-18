«الأرصاد» يتوقع استقرار الطقس على غالب المناطق

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 سبتمبر 2019, 12:13 مساء

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، استقرار حالة الطقس على غالب مناطق ليبيا، نتيجة تأثرها بمرتفع جوي.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 30 و38 درجة مئوية على مناطق الشمال والوسط والجنوب، ولا تتجاوز 29 درجة مئوية على مناطق الجبل الأخضر، وتسجل ارتفاعا طفيفا اليومين القادمين على معظم المناطق.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:
الطقس مشمس إلى قليل السحب، التي تتكاثر الليلة على أقصى مناطق الجبل، والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية، خفيفة السرعة، تتحول بعد الظهر إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 31 و37 درجة مئوية، ثم تسجل ارتفاعا طفيفا خلال اليومين القادمين.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده:
الطقس مشمس إلى قليل السحب، تتكاثر أحيانا على مناطق الجبل الأخضر.

وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 30 و34 درجة مئوية، وبين 27 و29 درجة مئوية على مناطق الجبل الأخضر.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة:
الطقس مشمس، والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية، خفيفة السرعة، تتحول بعد الظهر إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 33 و38 درجة مئوية، ثم تسجل ارتفاعا طفيفا خلال اليومين القادمين.

الكفرة - السرير- تازربو:
الطقس مشمس، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، خفيفة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة الأقصى بين 35 و37 درجة مئوية.

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