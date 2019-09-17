مصرف الوحدة يرفع سقف المرابحة الإسلامية إلى 85 ألف دينار

مصرف الوحدة، (الإنترنت: أرشيفية)

أعلن مصرف الوحدة، اليوم الثلاثاء، رفع السقف المحدد للتمويل بالمرابحة الإسلامية إلى 85 ألف دينار، بدءًا من مطلع الشهر الجاري.

وأشار المصرف، إلى أن الإجراء يشمل تمويل شراء جميع المنتجات «سيارات، مواد بناء، أثاث، مواد منزلية وكهربائية ومفروشات»، حسب بيان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وكان برنامج المرابحة الإسلامية توقف في المصارف الليبية في العام 2015؛ بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وفي أغسطس الماضي، بدأ مصرف الجمهورية عبر فروعه، تنفيذ المرابحة بسقف 85 ألف دينار شاملة لكافة أنواع السلع، لمدة 8 سنوات سداد كحد أقصى.