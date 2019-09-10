6.2 مليار دينار فائض الإنفاق العام خلال 8 أشهر

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 10 سبتمبر 2019, 04:00 مساء
المصرف المركزي في طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المصرف المركزي أن إجمالي الإنفاق العام خلال ثمانية أشهر بلغ 24.9 مليار دينار، محققا فائضا يقدر بـ 6.2 مليار دينار عن تقديرات الإنفاق المتوقعة والبالغة 31.1 مليار دينار خلال الفترة نفسها.

وحسب بيانات رسمية صادرة عن المصرف المركزي للفترة من الأول من يناير وحتى 31 أغسطس، فقد استحوذ بند المرتبات على 55% من الإنفاق العام، مسجلا 13.8 مليار دينار، وبفائض يبلغ 3.1 مليار دينار عن 16.9 مليار دينار قيمة الإنفاق المقدرة للعام الجاري، دون أن تتضمن مرتبات شهر أغسطس لأنها لم ترد من وزارة المالية حتى صدور بيان المصرف.

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وجاء الدعم في المرتبة الثانية من معدلات الإنفاق العامة بنسبة 20% من الإنفاق، مسجلا 4.5 مليار دينار، وبعجر يقدر بـ400 مليون دينار عن الإنفاق المقدر خلال الفترة من الأول من يناير وحتى 31 أغسطس، وفق بيانات المصرف المركزي.

ولم يتجاوز الإنفاق على التنمية 1.5 مليار دينار، بنسبة 6% من إجمالي الإنفاق العام، محققا فائضا بقيمة 1.8 مليار دينار، بينما بلغت نسبة النفقات التسييرية 19%، مسجلة 4.7 مليار دينار وبفائض 1.7 مليار دينار عن المقدر لها في الترتيبات المالية.

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