المؤسسة الليبية للاستثمار تختار «BIBF» ذراعًا تدريبية لعام كامل

طرابلس - بوابة الوسط | الإثنين 16 سبتمبر 2019, 06:07 مساء
رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار مع مسؤل معهد البحرين للدراسات المصرفية. (الإنترنت)

استقبل معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) وفدًا رسميًّا من المؤسسة الليبية للاستثمار بقيادة رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمؤسسة الدكتور علي محمود، الذي ناقش مع الجانب البحريني سبل التعاون المشترك بين مملكة البحرين وليبيا في مجال التدريب والتطوير.

ووقَّع الطرفان على مذكرة تفاهم، حيث اختارت المؤسسة الليبية للاستثمار معهد «BIBF» الذراع التدريبية، ولمدة عام كامل، لتوفير التدريب والتطوير لأعضاء مجلس الإدارة وقسمي المالية والموارد البشرية، بالإضافة إلى الإدارات الحيوية الأخرى في المؤسسة في مختلف مجالات الأعمال التجارية، بحسب تصريح إعلامي.

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