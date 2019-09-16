«داخلية الوفاق» تعلن عودة الحركة عبر منفذ رأس جدير إلى طبيعتها

سيارات تعبر معبر رأس إجدير، (داخلية الوفاق: أرشيفية)

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، اليوم الإثنين، عودة حركة عبور المواطنين عبر منفذ رأس جدير مع تونس إلى طبيعتها.

وأجرى الوزير، فتحي باشاغا، اتصالات مع نظيره التونسي، هشام الفوراتي، في هذا الشأن، وقد أثمرت تلك الاتصالات عن تحسن حركة العبور، حسب بيان الوزارة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأكد باشاغا أن المواطنين يتعرضون للعديد من المشكلات والعراقيل خلال تنقلهم عبر المنفذ، من أهمها الانتظار لساعات طويلة في الجانب التونسي قد تتجاوز الـ24 ساعة، رغم أن بينهم بعض الحالات الإنسانية، إضافة إلى عدم وجود مرافق خدمية وصحية بالمنفذ، كما أن هناك زيادة في مشكلة تشابه الأسماء والتأخير في الردود لتسوية أوضاعهم، وسوء المعاملة للمواطنين الليبيين.

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وسبق أن صرح مدير معبر رأس جدير العميد سالم العكعاك، إلى «بوابة الوسط»، أن المعبر يشهد إقبالا كبيرا من المواطنين، خاصة مع تعرض مطار معيتيقة الدولي إلى القصف مرات سابقة.