باشاغا يبحث مع نظيره التونسي حل العراقيل بالمنافذ الحدودية بين البلدين

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 14 سبتمبر 2019, 08:14 مساء

بحث وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، في اتصال هاتفي اليوم السبت، مع نظيره التونسي هشام الفوراتي، سبل حل العراقيل والمشكلات التي تواجه المواطنين الليبيين بالمعابر الحدودية بالجانب التونسي، وبالأخص منفذ رأس إجدير، وفق بيان لوزارة الداخلية اليوم.

وأكد باشاغا لنظيره التونسي، أن المواطنين الليبيين القاصدين الأراضي التونسية عبر منفذ رأس إجدير يتعرضون لعديد المشاكل والعراقيل، من أهمها الانتظار لساعات طويلة في الجانب التونسي قد تتجاوز الـ24 ساعة، رغم أن بينها بعض الحالات الإنسانية، إضافة إلى عدم وجود مرافق خدمية وصحية بالمنفذ، كما أن هناك زيادة في مشكلة تشابه الأسماء والتأخير في الردود لتسوية أوضاعهم، وسوء المعاملة للمواطنين الليبيين.

العقيد نجمي معمر لـ«بوابة الوسط»: منفذ راس جدير مفتوح ونحذر المسافرين الليبيين

وأشار باشاغا إلى ضرورة الإسراع في حل هذه المشاكل والعراقيل خدمة للشعبين الشقيقين، وعلى ضرورة التواصل المستمر والتنسيق بين الجانبين.

من جهته أكد الفوراتي، أن تونس حريصة على دعم وتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، مؤكدًا أن هذه المشكلات ستؤخذ بعين الاعتبار، مبدياً استعداد الجانب التونسي لوضع الحلول لهذه المشاكل بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الحصادي يحصد أعلى قيمة مالية في بطولة الشطرنج المصرية
رياضة محلية
الطيور المهاجرة.. بين المكاسب الدولارية والمخاوف الفنية
رياضة محلية
الخراز لـ«الوسط»: البحث عن «سرقيوة» لم يتوقف.. ومجموعات مسلحة لا تزال في بنغازي
ليبيا
ترشيح 3 متسابقات لنهائي مسابقة الشيف في بنغازي
ليبيا
جريدة «الوسط»: ألمانيا وفرنسا تقودان مشاورات لعقد المؤتمر الدولي
ليبيا
العدد 199: ألمانيا وفرنسا تقودان مشاورات لعقد المؤتمر الدولي وداخلية «الموقتة» ...
ليبيا
مجلس الأمن يحدد 5 أولويات للبعثة الأممية بقيادة سلامة بعد تمديد ولايتها
ليبيا
«بوليتيكو»: إسرائيل زرعت أجهزة للتجسس على ترامب قرب البيت الأبيض
دولى
في ذكرى 11 سبتمبر .. واشنطن تتعهد بإنهاء العنف في ليبيا وإعادة تأسيس الوساطة ...
ليبيا
طيران التحالف الدولي يلقي 36 طنًّا من القنابل على «جزيرة داعش» بالعراق (فيديو)
دولى
استقالة رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الليبي لكرة القدم
رياضة محلية
جاك ما يطوي صفحة «علي بابا» بعد عشرين عاما من تأسيسه للمتجر الإلكتروني الصيني
اقتصاد
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مليون نخلة والحصاد «معاناة».. أوجلة تعيش «كابوسا» في موسم «الخير»