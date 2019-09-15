بالصور.. «الوطنية لموارد المياه» تنجز 90% من خط مياه بالمنطقة الغربية

من أعمال تنفيذ مشروع خط المياه. (مؤسسة الموارد المائية)

أعلنت المؤسسة الوطنية للموارد المائية تنفيذ 90% من مشروع خط نقل مياه يربط بين المحطة المساعدة و المحطة الرئيسية بحقل سوف الجين جنوب حيت.

جاء ذلك خلال زيارة مدير المؤسسة فرع المنطقة الغربية المهندس عبدالله الرماح سعد، اليوم الأحد، لمتابعة جميع الأعمال.

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من جهة أخرى، زار الرماح سعد مشاريع مياه الرجبان، لمتابعة أعمال لحام التفريعات الخاصة بالتوصيلات المنزلية (السوادل الكهربائية) بمشروع شبكة مياه التجمع السكني رأس علي.

كما جاءت الزيارة لمتابعة أعمال توريد التربة الرملية الناعمة لمسار الخط بمسافة 570 م، لوضع الأنابيب بمشروع تنفيذ شبكة مياه التجمع السكني البراهمة، ومتابعة أعمال اللحام للأنابيب نوع بولي إيثلين.

من أعمال تنفيذ مشروع خط المياه. (مؤسسة الموارد المائية)

من أعمال تنفيذ مشروع خط المياه. (مؤسسة الموارد المائية)