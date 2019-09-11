منظمة مدنية من تراغن تقدم مساعدات غذائية لنازحي مرزق

المساعدات التي قدمتها المنظمة للنازحين من مرزق. (الإنترنت)

قدمت المنظمة الليبية لرعاية الشباب في بلدية تراغن، اليوم الأربعاء، مساعدات غذائية لنازحين من مرزق جنوب غرب البلاد جراء الاشتباكات والتوتر الأمني الذي تشهده المدينة خلال منذ الرابع من أغسطس الماضي.

وقال أحد أعضاء المنظمة الليبية لرعاية الشباب في تراغن لـ«بوابة الوسط» إن هذه المساعدات المقدمة للنازحين من مرزق تأتي في إطار تقديم المساعدة والدعم النفسي والإغاثة للنازحين من مرزق «بمناطق جيزاو، وأدليم، وحج حجيل».

وأوضح أن المساعدات شملت مجموعة من السلع التموينية والمواد الغذائية المختلفة والتي جرى توزيعها على كافة الأسر النازحة من مرزق بهذه المناطق، منوها إلى أن هناك مبادرات أخرى ستقوم بها المنظمة تجاه النازحين من مرزق خلال الفترة المقبلة.