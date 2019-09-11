المجلس البلدي نالوت يناقش الأوضاع الأمنية في المدينة

جانب من اجتماع مديري الأجهزة الأمنية في نالوت. (بلدية نالوت عبر فيسبوك)

عقد عميد بلدية نالوت، عبدالوهاب الحجام، وأعضاء المجلس البلدي اجتماعا بمديري الأجهزة الأمنية؛ لمناقشة آخر المستجدات الراهنة بالمدينة من الناحية الأمنية.



وتناول الاجتماع الأمني الذي عقد في ديوان البلدية «كيفية التنسيق بين الأجهزة الأمنية العاملة داخل نطاق الحدود الإدارية لبلدية نالوت ومدى جدية تنفيذ الخطط الأمنية، والعمل على تأمين مداخل ومخارج البلدية وتأمين الطريق العام وتسهيل حركة السير للمواطنين والعمل على تأدية الواجب الوطني بكل مهنية».



وناقش الاجتماع «احتياجات الأجهزة الأمنية ودعم المجلس البلدي هذه الأجهزة لتأدية مهامهم المكلفين به».