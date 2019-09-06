مصادرة أغذية منتهية الصلاحية في مصراتة

مشاركان في حملة للرقابة على الأغذية والأدوية في مصراتة، 5 سبتمبر 2019، (صفحة البلدية على فيسبوك)

نفذ مفتشو مكتب الرقابة على الأغذية والأدوية مصراتة، أمس الخميس، حملة تفتيشية وتوعوية، سجل خلالها كثير من المنتجات الغذائية التي بها ألوان محظورة، وأخرى مبهمة «دون تاريخ الصنع»، وكذلك منتهية الصلاحية، إضافة إلى ضعف جودة العرض والتخزين لبعض هذه المنتجات.

واستهدفت الحملة بعض المحال والأسواق التجارية في المدينة، بالتعاون مع فريق من جهاز الحرس البلدي، الذي صادر بعض المنتجات، التي ثبت مخالفتها الشروط والمواصفات القانونية المعمول بها، بينما أحيلت منتجات أخرى للمختبر للتأكد من سلامتها ومطابقتها لتلك الشروط والمواصفات، حسب بيان بلدية مصراتة، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

اقرأ أيضا: حملة للرقابة على الأغذية والأدوية في غدامس

يأتي ذلك في إطار الحملة الوطنية للأمن الغذائي والدوائي، التي ينظمها مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، تحت شعار «من أجل صحة وسلامة المستهلك». وقد انطلقت تلك الحملة في عدد من البلديات، إذ نفذت أيضا، أمس، في مدينة غدامس، حيث ضبط منتج يباع داخل أحد المحال، يحتوي على لون محظور «E120».

أفراد في فريق الحرس البلدي يتفقدون السلع في أحد المحال