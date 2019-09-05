«الأرصاد»: تكاثر السحب شمالا واحتمال سقوط أمطار على بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 05 سبتمبر 2019, 11:55 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، تكاثر السحب على مناطق متفرقة من شمال ليبيا، مع احتمال سقوط أمطار من حين لآخر، قد تصحبها سحب رعدية، ومن المتوقع أن تشمل بعض مناطق الجنوب الغربى، بداية من مساء اليوم، خصوصا على غات والمناطق المجاورة لها.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، تراوح درجات الحرارة القصوى على مناطق شمال ليبيا بين 27 و33 درجة مئوية، وبين 35 و38 درجة مئوية على مناطق الدواخل، بينما تصل إلى 40 درجة مئوية على مناطق الوسط والجنوب.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة: 
السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا، مع احتمال سقوط أمطار على بعض المناطق، قد تصحبها سحب رعدية على الجبل الغربي.

وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على المناطق الساحلية، بينما تتراوح درجات الحرارة بين 28 و33 درجة مئوية، وتصل إلى 36 درجة مئوية على أبونجيم.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مرادة:
السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على بنغازي والجبل الأخضر.

الرياح شمالية غربية، معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 27 و33 درجة مئوية، وبين 35 و37 درجة مئوية على جالو والجغبوب.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة:
السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا، ومن المتوقع سقوط أمطار متفرقة بعد ظهر اليوم، خصوصا على غات والمناطق المجاروة لها، تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا، مما قد يتسبب في جريان المياه في بعض الأودية المحلية.

وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 35 و39 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو:
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 37 و40 درجة مئوية.

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