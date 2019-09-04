ضبط تشكيل عصابي مكون من أفارقة يمتهنون جلب وبيع «الكوكايين»

المخدرات التي عثر عليها بحوزة المتهمين. (الإنترنت)

أعلن المكتب الإعلامي لقوة الردع والتدخل المشترك محور أبو سليم الكبرى التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني أنها تمكنت بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مكتب تحريات أبوسليم من ضبط تشكيل عصابي مكون من مجموعة أفارقة يمتهنون جلب وبيع مادة «الكوكايين» المخدرة.

وأكد المكتب الإعلامي لقوة الردع والتدخل المشترك محور أبو سليم الكبرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين وإحالة القضية إلى النيابة المتخصة.

كما أكد المكتب الإعلامي لقوة الردع والتدخل المشترك محور أبو سليم الكبرى على دعم كافة الجهود التي يقوم بها كافة المنتسبين للقوة في مكافحة الآفات التي تستهدف المجتمع وخاصة فئة الشباب.