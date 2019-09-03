منطقة طبرق العسكرية تحتفل بتخريج دفعة المخابرة واللاسلكي

خريجو دفعة المخابرة واللا سلكي بمنطقة طبرق العسكرية. «الإنترنت»

احتفلت منطقة طبرق العسكرية بتخريج دفعة المخابرة واللاسلكي، التي خضعت لدورة تدريبية تحت إشراف مدربين وخبراء متخصصين في مجال المخابرة واللاسلكي، بتكليف ومتابعة من آمر المنطقة اللواء هاشم بورقعة.

وقال آمر الاتصالات السلكية واللاسلكية بغرفة العمليات الرئيسية بمنطقة طبرق العسكرية، المشرف على الدورة، رئيس عرفاء وحدة المهندس عبدالسلام سلطان، إن المستهدفين من الدورة من مختلف وحدات منطقة طبرق العسكرية.

وأكد سلطان، ووفق ما نشرته صفحة منطقة طبرق العسكرية عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن المتدربين جرى «تدريبهم على هذا المجال لتسهيل المهام القادمة للوحدات وطرق التخابر على اللاسلكي، وتواصل الوحدات المكلفة على مسافات بعيدة مع الغرفة الرئيسية وربط بين كل الوحدات والإدارات العسكرية».

وأثنى آمر الاتصالات السلكية واللاسلكية بغرفة العمليات الرئيسية بمنطقة طبرق العسكرية، المشرف على الدورة، على دور آمر المنطقة العسكرية اللواء هاشم بورقعة، لتوفيره جميع الإمكانات لتسهيل هذه الدورة وإنجاحها.