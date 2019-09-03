«المعلمين» تؤكد استمرار الاعتصام حتى تفعيل زيادة المرتبات

وقفة للمعلمين للمطالبة بتفعيل قرار زيادة المرتبات، (الإنترنت: أرشيفية)

أكدت النقابة العامة للمعلمين استمرارها في الاعتصام وإيقاف الدراسة، حتى تفعيل زيادة المرتبات التي قررها مجلس النواب بالقانون رقم 4 لعام 2018، حسب تصريح الناطق الرسمي باسم النقابة، نجاح العسبلي، إلى «بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء.

وقالت العسبلي، إن معلمي البلديات اتخذوا قرار الاعتصام، بعد اجتماع موسع، ولن يعودوا إلى أعمالهم إلا بعد صرف الزيادة، كاشفة عن تعرض النقابة العامة، والنقابات بالبلديات «إلى ضغوط لإنهاء الاعتصام».

وتابعت: «أسلوب التهديد والوعيد الذي يمارس على المعلمين من قبل المسؤولين لن يثنيهم عن تحركهم للمطالبة بحقوقهم، والذي بدأته النقابة كجسم يدافع عن حق المعلم في حياة كريمة».

وأضافت، أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحفاظ على الحقوق المشروعة، وتأكيدا على أحقية المعلم في العيش المستقر الكريم في مجتمع يحترمه ويقدر عمله، مضيفة أنه طالما المعلم يعمل في ظروف صعبة، فإن هذا سيؤثر على عطائه، وتصبح العملية التعليمية مجرد إكمال لعام دراسي، وانتظار عام آخر، داعية المسؤولين إلى «الإحسان للمعلم حتى يحسن في عطائه».

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وأعلنت النقابة العامة للمعلمين في ليبيا، الأربعاء الماضي، إيقاف الدراسة للعام الدراسي المقبل، والدخول في اعتصام شامل بكافة المؤسسات التعليمية؛ حتى تنفيذ القانون رقم (4) وإدراج الزيادة المقررة بحسابات المعلمين والعاملين بقطاع التربية والتعليم بالمصارف التجارية.