«ليبيا للاتصالات» تنتهي من تركيب 5 محطات «4G» في بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأحد 01 سبتمبر 2019, 06:29 مساء
أحد أبراج الاتصالات. (أرشيفية: بوابة الوسط)

قال مدير المكتب الإعلامي بالمجلس البلدي بني وليد، عبدالمنعم الساعدي إن شركة ليبيا للاتصالات (ltt) انتهت من تركيب 5 محطات خاصة بخدمة الجيل الرابع (4G) بعدد من مناطق البلدية، منوها إلى أن العمل جارٍ على تركيب باقي المحطات.

وأوضح الساعدي لـ«بوابة الوسط» اليوم الأحد، أن شركة «المدار الجديد» ستقوم بعملية تطوير خدمة الجيل الرابع بمدينة بني وليد بعد تركيب المحطات الخاصة بالخدمة وتركيب عدد من أبراج التقوية في الطريق الرابط بين مدينتي بني وليد وترهونة وطريق سوف الجين والمردوم.

وذكر الساعدي أن هذه الخطوة تأتي بعد اجتماع عقده عميد بلدية بني وليد، سالم انوير مع مدير مكتب الاتصالات في البلدية والذي جرى خلاله مناقشة الأسباب التي أدت إلى تردي خدمات الاتصالات بالمدينة.

يشار إلى أن مدينة بني وليد تعاني منذ فترة طويلة من تردي وانقطاع وتذبذب في خدمات الاتصالات ما أثر سلبا على سير العمل في عدد من القطاعات الخدمية العامة ومن بينها المصارف التجارية.

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