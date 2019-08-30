وزير «خارجية الموقتة» يبحث مع مساعد الرئيس المصري إعادة إعمار ليبيا

جانب من اجتماع محلب والحويج. (وكالة الأنباء الليبية عبر فيسبوك)

عقد وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الموقتة الدكتور عبد الهادي الحويج، اجتماعا تشاوريا مع مساعد الرئيس المصري للمشروعات القومية المهندس إبراهيم محلب.

وتناول اللقاء بحث «تبادل الخبرات وتعزيز التعاون الاقتصادي وفرص الاستثمار بين البلدين الشقيقين، وإمكانية تقديم الاستشارات اللازمة لإعادة أعمار بلادنا التي تشهد أوراش كبرى في كافة المجالات»، حسب بيان نشرته وكالة الأنباء الليبية في بنغازي.

وعبر محلب، عن «دعمه الكامل للجهود التي تقوم بها الحكومة الليبية الموقتة والقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية من أجل محاربة الإرهاب وتطهير بلادنا من العصابات الإرهابية والمتطرفة نحو عودة الحياة الطبيعية وإقامة المشاريع التنموية».

جانب من اجتماع محلب والحويج. (وكالة الأنباء الليبية عبر فيسبوك)